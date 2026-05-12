«Арсенал» и ПСЖ заинтересованы в трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Лондонский «Арсенал» и ПСЖ проявляют интерес к трансферу полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщил журналист Экрем Конур.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также в подписании Кисляка заинтересованы бразильские клубы «Фламенго» и «Палмейрас». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет €20 млн.

Летом 2025 года СМИ сообщали о возможном переходе Кисляка в турецкий «Фенербахче» за €12 млн. Агент футболиста Александр Маньяков заявил, что в команде «сделали один оффер, но, по сути, просто заявили о намерениях». По его словам, сейчас он работает над тем, чтобы летом Кисляк перешел в европейский клуб.

Матвей Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отметился восемью результативными передачами. Вместе со столичным клубом полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России в 2025 году.

Таисия Орлова