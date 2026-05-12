World Boxing сняла ограничения с белорусских спортсменов

Исполнительный совет World Boxing принял решение снять все санкции с белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба структуры. Снятие ограничений вступает в силу немедленно. Россияне продолжат выступать на турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

«Статус индивидуальных нейтральных атлетов более не будет применяться в отношении белорусских спортсменов, тренеров, персонала и официальных лиц. Они смогут быть представлены на турнирах World Boxing на тех же правах, что и представители других национальных федераций-членов организации», — говорится в релизе.

Этот шаг, как отмечают в World Boxing, стал реакцией на заявление исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). 7 мая он рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов.

