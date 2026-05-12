Чемпион мира по футболу Серхио Рамос купил «Севилью»

Футболист Серхио Рамос завершил сделку по покупке испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом в социальной сети X написал журналист Фабрицио Романо.

Фото: Daniele Mascolo / Reuters Серхио Рамос

«Покупка уже согласована. Ожидаются официальные и формальные шаги с юристами перед объявлением»,— заявил он. По информации радиостанции Cadena Ser, сумма сделки составит €450 млн.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за команду с 2004 по 2005 год, а затем с 2023 по 2024 год.

Также футболист с 2005 по 2021 год представлял мадридский «Реал», в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год Рамос был игроком французского ПСЖ, с которым стал двукратным чемпионом страны. Последним клубом испанца был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в 2025 году по истечении контракта. Вместе со сборной Испании защитник выиграл чемпионат мира (2010) и стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам 35 туров команда набрала 40 очков.

Таисия Орлова