В Иране не исключили обогащение урана до 90% в случае атак США и Израиля

В Иране допустили обогащение урана до 90% в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил председатель комиссии парламента Исламской Республики по нацбезопасности депутат Эбрахим Резаи.

«Одним из вариантов Ирана в случае повторного нападения может стать обогащение урана до 90%. В Меджлисе (парламент Ирана. — “Ъ”) этот вопрос обсуждается»,— написал депутат в X.

6 мая США направили Ирану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Тегеран отправил собственное предложение, назвав требования Вашингтона чрезмерными, отмечали СМИ Ирана. 10 мая американский президент Дональд Трамп назвал иранский мирный план неприемлемым. Источники Axios сообщали, что президент США обсудит с Советом нацбезопасности (СНБ) возобновление боевых действий против Ирана. По их словам, господин Трамп не отдаст приказ об операции до возвращения из Китая, поскольку намерен обсудить проблему с председателем КНР Си Цзиньпином.