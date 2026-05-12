Госдума рассмотрит назначение нового омбудсмена 14 мая

Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в России 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Справедливая Россия» выдвинула на должность омбудсмена председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову. Ее кандидатуру поддержала «Единая Россия». Как писал «Ъ», на заседании Госдума рассмотрит еще две кандидатуры — депутатов Артема Прокофьева (КПРФ) и Ивана Сухарева (ЛДПР).

С 2016 года должность уполномоченного по правам человека занимает Татьяна Москалькова. Один человек не может быть уполномоченным по правам человека дольше двух сроков.

