Отдельные параметры нового макроэкономического прогноза

2026 2027 2028 2029 оценка прогноз Инфляция % к декабрю 5,2 4,0 4,0 4,0 ВВП % г/г 0,4 1,4 1,9 2,4 Капитальные инвестиции % г/г –2,5 2,0 2,5 3,0 Потребление домохозяйств % г/г 1,2 2,4 2,8 3,1 Прибыль по всем видам деятельности % г/г –6,9 6,1 14,2 15,5 Реальная заработная плата % г/г 2,2 2,5 2,8 3,0 Реальные располагаемые доходы % г/г 0,8 2,1 2,4 2,7 Торговый баланс $ млрд 133,6 102,6 108,8 111,1 Счет текущих операций к ВВП % 2,2 1,0 1,1 1,1 Численность занятых в экономике млн чел. 74,4 74,5 74,6 74,6 Уровень безработицы % к рабочей силе 2,4 2,3 2,3 2,3 Рост производительности труда % 0,5 1,3 1,8 2,4 Курс доллара США руб. за $ 81,5 87,4 92,0 96,0