КСИР заявил о десятикратном расширении зоны контроля в районе Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции объявил о расширении зоны контроля в Ормузском проливе. По словам заместителя командующего ВМС КСИР Мохаммада Акбар-заде, эта территория увеличилась в 10 раз по сравнению с довоенной.

Раньше власти Ирана определяли Ормузский пролив как территорию вокруг островов Ормуз и Хенгам. Теперь зона начинается от городов Джаск и Сирик и простирается до островов Кешм и Большой Томб. В КСИР назвали новые границы «полным полумесяцем».

«Другими словами, Ормузский пролив стал больше и превратился в обширную зону боевых действий»,— заявил Мохаммад Акбар-заде (цитата по Tasnim). Ширина полосы увеличилась с 20–30 миль (32–48 км) до 200–300 миль (321–482 км), уточнил он.

Иран закрыл проход через Ормузский пролив после начала военной операции США. С 8 апреля между странами действует перемирие, однако судоходство в морском коридоре по-прежнему ограничено. США с 13 апреля блокируют иранские порты. Тегеран требует от Вашингтона снятия блокады для возобновления переговоров.

