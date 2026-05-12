В Ярославскую область придет гроза
В Ярославской области днем 13 мая прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом предупреждает РСЧС.
«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном. Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций»,— указывается в сообщении.
Согласно прогнозу областного гидрометцентра, с 13 по 15 мая включительно в Ярославле ожидаются дожди при дневной температуре воздуха +21…+23 градуса.