В Ярославскую область придет гроза

В Ярославской области днем 13 мая прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом предупреждает РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном. Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций»,— указывается в сообщении.

Согласно прогнозу областного гидрометцентра, с 13 по 15 мая включительно в Ярославле ожидаются дожди при дневной температуре воздуха +21…+23 градуса.

Алла Чижова