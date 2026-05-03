ЗАЭС сообщила об ударе БПЛА по лаборатории внешнего радиационного контроля

Беспилотник ВСУ нанес удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе станции. В результате атаки никто не пострадал.

Атака также не вызвала критических повреждений оборудования лаборатории, отметили представители ЗАЭС. Работа станции и всех систем продолжается в штатном режиме, ситуация находится под контролем, заверили в пресс-службе.

Как напомнили сотрудники станции, лаборатория внешнего радиационного контроля обеспечивает непрерывный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки АЭС, контролирует метеорологические условия и собирает данные, необходимые для составления планов реагирования на нештатные ситуации.

Атака угрожает ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки, подчеркнули представители ЗАЭС. По их словам, руководство станции уведомило о произошедшем присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». 29 апреля 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возросшей интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС. За несколько дней до этого при ударе беспилотника по транспортному цеху станции погиб сотрудник.