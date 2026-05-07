Лихачев: из-за удара БПЛА в Энергодаре четыре дня не было электричества

В период с 30 апреля по 3 мая в Энергодаре Запорожской области полностью отсутствовало электроснабжение из-за повреждения беспилотниками электротехнического оборудования. Об этом сообщили «Ъ» в «Росатоме».

«Критически важная инфраструктура города — лечебные учреждения, объекты ЖКХ — все это время запитывались от резервных дизель генераторов», — отметил глава корпорации Алексей Лихачев. Электроснабжение полностью восстановили только к 5 мая, добавил он. Алексей Лихачев также заявил, что за последние три дня удары ВСУ по Энергодару усилились. По его словам, атакам подверглись жилая застройка и городская инфраструктура, включая газораспределительную станцию.

Глава «Росатома» также рассказал об атаках на Запорожскую АЭС. Помимо повреждения БПЛА здания радиационной лаборатории 2 мая корпорация ежедневно фиксирует удары по электроподстанции «Радуга». Корпорация обсуждает с МАГАТЭ возможность установить временный режим тишины для проведения ремонтных работ. «Рассчитываем, что это случится в конце мая», — отметил Алексей Лихачев