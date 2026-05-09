«Росатом» планирует в мае «режим тишины» для ремонта связанной с ЗАЭС ЛЭП

«Росатом» запланировал на третью декаду мая введение «режима тишины» для ремонта ЛЭП «Днепровская», связанной с Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев, не назвав конкретные даты.

«Очень надеюсь, что с учетом половодья и полноводности Днепра, нам нужен определенный уровень воды для решения проблем электроснабжения, режим тишины будем планировать на третью декаду мая»,— рассказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

По словам господина Лихачева, 9 мая на ЗАЭС и в Энергодаре (городе-спутнике электростанции) «тихо», но за прошлую неделю были нанесены удары по инфраструктуре АЭС. В частности, 3 мая руководство ЗАЭС сообщило об ударе БПЛА по лаборатории внешнего радиационного контроля. Никто не пострадал. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили разрешение на осмотр лаборатории.