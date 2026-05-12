Все встречи президентов США и председателя КНР за 10 лет

В свой первый срок на посту президента США Дональд Трамп провел три встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Столько же раз с ним виделся Джо Байден. Вернувшись в Белый дом, Трамп успел повидаться с лидером Китая один раз.

6–7 апреля 2017 года, Палм-Бич (США). В поместье Дональда Трампа стороны обсудили торговлю (приняли «план 100 дней» по устранению торгового дисбаланса) и Северную Корею (американский президент заверил, что не стремится к смене режима в Пхеньяне).

8–10 ноября 2017 года, Пекин. Трамп посетил Китай с государственным визитом. Стороны подписали контракты на $253 млрд, вновь обсудили ракетно-ядерную программу КНДР. Си Цзиньпин назвал визит «историческим», а Трамп отношения двух стран — «действительно хорошими».

29 июня 2019 года, Осака (Япония). Встреча на саммите G20 прошла в разгар торговой войны. К тому моменту Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Лидер США заявил о готовности заключить торговую сделку с Китаем, если «она будет честной».

14 ноября 2022 года, Бали (Индонезия). На саммите G20 Джо Байден и Си Цзиньпин договорились начать работу над сближением двух стран. Обсудили Украину и Тайвань. Тайваньский вопрос китайский лидер назвал «красной линией», которую нельзя пересекать в американо-китайских отношениях.

16 ноября 2023 года, Сан-Франциско (США). На саммите АТЭС договорились о возобновлении контактов между военными двух стран и создании рабочей группы по борьбе с наркотиками. После переговоров Байден вдруг назвал Си «диктатором», вызвав новое возмущение Пекина.

16 ноября 2024 года, Лима (Перу). На саммите АТЭС Байден и Си ограничились заявлениями. Общей для обеих сторон стала мысль о том, что, несмотря на все разногласия, отношения двух крупнейших экономик мира должны оставаться стабильными и никогда не перерасти в открытый конфликт.

30 октября 2025 года, Пусан (Южная Корея). Переговоры в ходе саммита АТЭС прошли в период обострения торгового конфликта. Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок сои из КНР, снижении пошлины на китайскую продукцию с 57% до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов.