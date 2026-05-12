«Росатом» решил привлечь турецких специалистов к стройке АЭС в Венгрии

«Росатом» планирует пригласить турецких партнеров с опытом строительства АЭС «Аккую» в проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев журналистам, передает «РИА Новости».

АЭС «Пакш» — единственная действующая в Венгрии атомная электростанция, которая состоит из четырех энергоблоков. С февраля 2026 года «Росатом» строит два новых энергоблока для станции.

До конца года планируется завершить установку бетонной фундаментной плиты пятого блока действующей электростанции. Алексей Лихачев говорил, что рассчитывает договориться с властями Венгрии об ускорении сроков строительства.