«Росатом» рассчитывает ускорить строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о значительных успехах в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии. Работы, по его словам, идут полным ходом, особенно на энергоблоке № 2.

«Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии.—"Ъ") перезагрузим проект в части ускорения»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «Росатома» добавил, что работы шли не так быстро, как хотелось бы, «в силу разных причин». При этом, рассказал Алексей Лихачев, в феврале была проведена заливка первого бетона, а к концу 2026 года планируется завершить бетонную фундаментную плиту пятого блока действующей электростанции.

Парламент Венгрии одобрил расширение единственной в стране АЭС «Пакш» в 2009 году. Стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. После победы на выборах лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр говорил, что Венгрия не собирается отказывать от строительства «Пакш-2», однако условия проекта пообещал изучить и, возможно, пересмотреть.