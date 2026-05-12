КГБ Белоруссии заявил о задержании литовского шпиона

КГБ Белоруссии задержал предполагаемого литовского шпиона, который, по версии спецслужбы, передавал информацию о стратегических и военных объектах в республике. О задержании сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.

По данным канала, мужчина с позывным «Ринго» приезжал в Белоруссию под предлогом восстановления отцовского дома. Утверждается, что предполагаемый агент находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну.

Канал также показал кадры его задержания и допроса. На видео мужчина по имени Мирославас Троцкис, в частности, приносит извинения за то, что «нанес ущерб белорусскому народу, безопасности». Другие подробности ОНТ обещал раскрыть в вечернем репортаже.

В сентябре 2025 года КГБ Белоруссии задержал предполагаемого польского шпиона. Задержанный якобы собирал информацию о российско-белорусских военных учениях «Запад-2025». Через несколько дней после этого чешская контрразведка сообщила о совместной операции с Румынией и Венгрией, в ходе которой, как утверждалось, была разоблачена белорусская шпионская сеть.

Подробности — в материале «Ъ» «Белоруссия и Европа обменялись обвинениями в шпионаже».