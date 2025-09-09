Белоруссия и Европа обменялись обвинениями в шпионаже

Чешская контрразведка сообщила о совместной операции с Румынией и Венгрией, в ходе которой, как утверждается, была разоблачена белорусская шпионская сеть. Среди ее участников — работавший в Праге дипломат и бывший сотрудник молдавской разведки. Новость появилась спустя несколько дней после задержания в Минске польского шпиона, который, по словам властей Белоруссии, собирал информацию о российско-белорусских учениях «Запад-2025». В Варшаве отвергли обвинения и заявили, что поляк на самом деле — обычный монах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

В понедельник, 8 сентября, чешская Служба безопасности и информации (BIS) сообщила, что совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии при поддержке Евроюста (органа ЕС, ответственного за координацию деятельности правоохранительных структур) раскрыла агентурную сеть, действовавшую в нескольких странах Европы. По утверждению BIS, КГБ Белоруссии располагал сетью агентов, которые занимались сбором информации в интересах Минска.

BIS не назвала число и личности раскрытых агентов, но, как сообщили СМИ, среди них были белорусский дипломат в Праге и бывший высокопоставленный сотрудник молдавской разведки, задержанный в Румынии.

Позднее румынские спецслужбы рассказали о задержании 47-летнего бывшего замглавы Службы разведки Молдавии (SIS) Александра Балана. Занимая высокий пост в 2016–2019 годах, он открыто выступал за реформирование спецслужб и публично ставил под сомнение компетенции своего руководителя Александра Мустяцэ. В июне этого года Балан в соцсетях призвал президента Молдавии Майю Санду начать переподготовку высших чинов SIS. По версии Бухареста, Белоруссия завербовала Балана в 2024 году. С тех пор он как минимум дважды встречался с представителями КГБ, чтобы получить инструкции и передать собранные данные в обмен на вознаграждение. Теперь экс-замглавы SIS подозревают в госизмене и разглашении секретной информации.

О белорусском дипломате в Чехии, который также работал на КГБ, известно гораздо меньше. Единственная обнародованная информация — решение о его высылке в течение 72 часов. Однако именно этот эпизод может иметь серьезные последствия как для белорусских, так и для российских дипломатов — из-за близости Минска и Москвы.

В Праге уже заявили о намерении добиваться введения Евросоюзом ограничений на передвижение дипломатов двух стран. «Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе. Я продолжу добиваться на европейском уровне соответствующих ограничений, прежде всего в отношении российских дипломатов»,— сказал глава МИД Чехии Ян Липавский. Его поддержал руководитель BIS Михаэль Куделка: «Чтобы успешно противостоять этой враждебной деятельности в Европе, нам необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Белоруссии в пределах Шенгенской зоны».

В МИД России в ответ на это заверили, что подобные шаги со стороны Евросоюза не останутся без последствий.

Минские власти пока не комментировали заявления европейцев. Между тем несколькими днями ранее произошел еще один шпионский скандал, в котором пострадавшей стороной стала сама Белоруссия. 4 сентября стало известно о задержании КГБ гражданина Белоруссии и гражданина Польши при передаче секретных материалов о российско-белорусских учениях «Запад-2025».

Задержание произошло в городе Лепель Витебской области после того, как у поляка на руках оказались секретные документы. Имя задержанного — Гжегош Гавел. При нем нашли наличные в нескольких валютах и сим-карту, зарегистрированную на другое имя. По версии следствия, он через соцсети завербовал гражданина Белоруссии, который согласился добывать военную информацию для польских спецслужб в обмен на ежемесячную плату. Заказчиков интересовали, в частности, сведения о военных объектах, командном составе армии и агентах белорусской разведки.

На следующий день в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну, которому заявили протест в связи со «шпионской деятельностью» агентов его страны. В Варшаве такую трактовку отвергли. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что задержанный поляк — обычный монах и не имеет никакого отношения к спецслужбам. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал принять ответные меры в связи с задержанием польского гражданина.

Вероника Вишнякова