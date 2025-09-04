В Белоруссии задержан польский шпион с документами об учениях «Запад-2025»

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали польского шпиона, сообщил телеканал «Беларусь 1». Задержанный собирал информацию о российско-белорусских военных учениях «Запад-2025».

Гражданин Польши Гжегош Гавел был задержан, как только получил документы об этих учениях — распечатку на восьми страницах, на которых была информация с грифом секретности. Телеканал уточняет, что добывать информацию ему помогал гражданин Белоруссии, которому господин Гавел предложил сотрудничество в интересах польских спецслужб.

Иностранец на допросе признался, что ему действительно поручили украсть секретные данные. Конечным адресатом документов должно было стать Агентство внутренней безопасности Польши.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ведется следствие. Был ли задержан белорус, который помогал польскому шпиону, не уточняется.