eBay отказался от оферты GameStop на $56 млрд

Американский маркетплейс eBay отклонил оферту GameStop на $56 млрд. В компании сочли предложение о покупке «ни убедительным, ни привлекательным».

Стоимость GameStop составляет около $12 млрд, а eBay — около $46 млрд. При этом на балансе сети магазинов по продаже видеоигр находится лишь около $9 млрд свободных денежных средств. Несмотря на это, акции GameStop после объявления об оферте выросли в цене более чем на 10%, поскольку многие инвесторы сочли планы о покупке серьезными. Но позже на рынке появились сомнения в том, что GameStop способна профинансировать сделку, что привело уже к падению ее акций на 10%.

В заявлении eBay отметил, что в компании «учли такие факторы, как: 1) перспективы eBay как самостоятельной компании, 2) неопределенность в отношении финансирования оферты, 3) влияние предложения на долгосрочный рост и прибыльность eBay, 4) уровень задолженности, операционные риски и структура руководства объединенной компании, 5) последствия этих факторов для оценки и 6) корпоративное управление и мотивация руководителей GameStop».

После этого заявления акции eBay подорожали на 0,5%, акции GameStop подешевели на 3%.

