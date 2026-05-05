Акции GameStop упали на 10% из-за сомнений в сделке по покупке eBay

Инвесторы на Нью-Йоркской фондовой бирже сбросили акции американской компании GameStop после интервью ее генерального директора Райана Коэна телеканалу CNBC. В нем он фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как компания собирается финансировать покупку за $55 млрд маркетплейса eBay. В результате ценные бумаги GameStop подешевели на 10,14%.

4 мая GameStop, специализирующаяся на продаже видеоигр и консолей, заявила о намерении поглотить маркетплейс eBay. Она предложила $125 за одну акцию, что оценивает сделку примерно в $56 млрд. Однако на балансе компании, чья стоимость составляет около $12 млрд, находится лишь около $9 млрд наличными. Капитализация eBay при этом оценивается в $46 млрд.

По словам аналитиков, дополнительным фактором падения акций могли стать действия Майкла Берри, продавшего сразу после объявления весь принадлежащий ему пакет GameStop.

Елизавета Труфанова