Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

15-я ракетка мира Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Риме. В матче четвертого круга россиянин обыграл хорвата Дино Призмича, занимающего 79-е место в мировом рейтинге.

Теннисисты провели на корте почти 2 часа. Матч завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:2). В четвертьфинале Карен Хачанов сыграет с 25-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Ранее на корте спортсмены встречались четыре раза. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Рууда.

Финал турнира, общий призовой фонд которого составляет €8,235 млн, завершится 17 мая. В прошлом году победителем соревнования стал испанец Карлос Алькарас. В этом году он не принимает участие в состязании из-за травмы запястья.

Таисия Орлова