На праймериз ЕР зарегистрировались 70 тысяч ярославских избирателей

В Ярославской области на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 70 тыс. избирателей, что составляет 7% от общей численности избирателей в регионе (на 1 января 2026 года — 982 тыс.). Об этом сообщили в областном отделении партии.

О своем намерении баллотироваться в Госдуму от Ярославской области заявили 34 человека. В их числе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, мэр Ярославля Артем Молчанов, участник СВО и депутат облдумы Иван Демидов и другие. Регистрация кандидатов продлится до 14 мая.

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму пройдет с 25 по 31 мая.

