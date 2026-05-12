Москалькова сообщила о возвращении в Россию семи детей с Украины

Россия передала Украине около 20 детей для воссоединения с семьями. В Россию с украинской территории возвращены семь детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы занимались воссоединением семей. Это тоже очень непростая работа, потому что граница закрыта, сроки документов у всех истекли, но нам удается все-таки договориться»,— сказала госпожа Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Госпожа Москалькова пообещала продолжить работу по воссоединению семей: «Конечно, здесь и с губернаторами работаем, и с органами местного самоуправления, с нашими региональными уполномоченными». Всего с начала СВО с семьями воссоединились 75 человек, которые были разлучены из-за закрытия границ с Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на материалы омбудсмена ко встрече с президентом.