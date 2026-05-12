Алексей Крапивин возглавил Федерацию керлинга России

Генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин был избран президентом Федерации керлинга России (ФКР). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отчетно-выборная конференции состоялось в Москве. На этом посту Алексей Крапивин сменил Дмитрия Свищева, возглавлявшего федерацию с 2010 года. Срок полномочий нового президента ФКР составит четыре года.

В марте 2026 года Дмитрий Свищев был избран главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив Елену Вяльбе. Также господин Свищев единогласно был выдвинут на пост президента объединенной федерации лыжных гонок, которая будет создана в ближайшее время.

Таисия Орлова