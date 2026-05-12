Генпрокуратура подала иск к заслуженному строителю России Юрию Шеляпину

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к заслуженному строителю России и совладельцу банка «Эко-Инвест» Юрию Шеляпину. Ответчиками также проходят его супруга Ольга Шеляпина, дочь Ольга Ярцева и строительная компания «Золотой ветер ХХ», которой владеет госпожа Ярцева. Это следует из данных картотеки Никулинского районного суда Москвы.

Иск подал первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин 29 апреля. Предварительное заседание назначено на 15 мая. Подробности неизвестны.

Согласно информации из СПАРК, Ольга Ярцева владеет 100% долей ООО «Золотой ветер ХХ». Юрий Шеляпин значится гендиректором компании. В банке «Эко-Инвест» господин Шеляпин владеет 36,26% долей, его супруга — 31,4%, а их дочери принадлежит 32,34%.

Юрий Шеляпин имеет звание заслуженного и почетного строителя России и медаль «За трудовую доблесть». Его компании строили элитные московские жилые комплексы «Золотые ключи», «Белый лебедь» и «Волынский». Последний строился под названием «Дача Сталина». Кроме того, господин Шеляпин участвовал в строительстве космодрома Байконур, реконструкции зданий Кремля и Онкоцентра на Каширском шоссе.

Юрий Шеляпин уже фигурировал в одном из антикоррупционных исков: в 2024 году суд обратил в доход государства 120 объектов недвижимости, принадлежавших его семье. Дело было связано со строительством жилого комплекса на месте недостроенного корпуса НИИ детской гематологии. Генпрокуратура утверждала, что государство по условиям контракта должно было получить часть квартир в будущем ЖК, но обязательства не были исполнены.

Никита Черненко