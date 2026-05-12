Медалистам Олимпиады и Паралимпиады 2026 года выплатят от 2 до 5 млн рублей

Правительство России утвердило размер призовых выплат для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ски-альпинист Никита Филиппов

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Ски-альпинист Никита Филиппов

Также денежные вознаграждения предусмотрены для тренеров и специалистов сборных команд. Соответствующий документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«За золотую медаль выплатят 5 млн рублей, за серебряную — 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов»,— написал Михаил Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, он сообщил, что ОКР и частные спонсоры подготовили подарки для всех участников Игр.

Единственную олимпийскую медаль российской команде, состоявшей из 13 человек, принес ски-альпинист Никита Филиппов — он взял серебро в спринте. На Паралимпиаде россияне завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В медальном зачете российская команда, состоявшая из шести человек, заняла третье место.

Таисия Орлова