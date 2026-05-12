Моди призвал жителей Индии год не покупать золото

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан воздержаться от покупки золота как минимум в течение года. Он считает, что это поможет сохранить валютные резервы страны.

По словам господина Моди, Индия тратит много средств на импорт золота в страну, и людям следует воздерживаться от покупок, не являющихся предметами первой необходимости. Он также попросил сократить потребление топлива и «ненужные поездки за границу».

«В течение года, независимо от повода, нам не следует покупать золотые украшения»,— сказал Нарендра Моди. Как отмечает Bloomberg, это неожиданный призыв для страны, где металл «играет важную роль в сбережениях, свадьбах и религиозных праздниках».

Предложение господина Моди поддержал аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI). По его данным, растущий импорт драгоценных металлов «наносит ущерб валютным резервам и торговому балансу Индии». Как отмечает GTRI, импорт золота резко вырос с $36,5 млрд в 2022 году до $58,9 млрд в 2025 году, передает The Times of India.

Премьер-министр Индии накануне заявил о наступающих трудных временах и призвал граждан к ответственности перед лицом глобальной экономической нестабильности. Он призвал пересесть на общественный транспорт, отдавать приоритет железным дорогам, а также, по возможности, использовать электромобили ради экономии бензина и дизельного топлива.