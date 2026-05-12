СКР возбудил дело против устроившего стрельбу в кубанской школе подростка

В Краснодарском крае задержали девятиклассника, выстрелившего из пневматического оружия в двух младшеклассников. Против него возбудили дело о хулиганстве. Об этом сообщили ТАСС в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Подросток попытался скрыться с места преступления. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. По данным ведомства, школьник купил пистолет на маркетплейсе при помощи матери.

О стрельбе в кубанской школе сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавших госпитализировали с синяками и ушибами, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Власти проведут проверку школы и охранной организации, в муниципалитет направили комиссию регионального министерства образования.

