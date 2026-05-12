Девятиклассник выстрелил из пневматического ружья в двух учеников в школе на Кубани

Ученик девятого класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. Пострадали двое школьников, их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краевой минздрав направил психологов для оказания помощи ученикам и родителям. Глава региона заявил, что в муниципалитет направили комиссию министерства образования Краснодарского края. Будет проведена проверка руководства школы и охранной организации.

Никита Черненко