Bloomberg: Илон Маск и Тим Кук примут участие в визите Дональда Трампа в Китай

Белый дом пригласил некоторых лидеров американского бизнеса принять участие в предстоящем визите президента США Дональда Трампа в Китай. Приглашения отправлены главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как ожидается, во время визита господина Трампа в Китай, который запланирован на 13–15 мая текущего года, США заключат несколько деловых сделок и соглашений с Пекином. Сами компании пока не комментировали участие своих руководителей в официальном визите.

Алена Миклашевская