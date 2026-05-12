Правительство допустило запрет майнинга в Объединенной энергосистеме Центра

Правительство России прорабатывает возможность введения запрета на майнинг криптовалют в субъектах, входящих в Объединенную энергетическую систему Центра. Об этом сообщили источники «Ъ». Идея обсуждалась на совещании с вице-премьером Александром Новаком в конце марта.

На ОЭС Центра приходится примерно четверть энергопотребления единой энергосистемы России. Помимо Москвы и Московской области, в нее входят Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская области и другие регионы.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим предупредил, что запрет может спровоцировать предпринимательские риски промышленного майнинга, а также снижение доступа к энергетической инфраструктуре.

