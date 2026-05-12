Комитет Госдумы одобрил бесплатное ЭКО для жен участников СВО

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект, согласно которому государство будет оплачивать супругам участников СВО процедуры ЭКО и искусственной инсеминации.

Пакет законопроектов был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2026 года группой сенаторов и депутатов. Суть инициативы — оплатить семьям ветеранов, состоящих в браке, процедуры искусственной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения. Сейчас эти репродуктивные технологии доступны в рамках ОМС только для пар, где у одного из супругов диагностировано бесплодие.

Законопроект предполагает, что мужчина за свой счет сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение. Затем он заверяет у нотариуса согласие на использование биологического материала в постмортальном периоде и согласие быть записанным отцом ребенка. Если военнослужащий и его супруга захотят в дальнейшем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, то им не нужно будет доказывать государству наличие бесплодия или иных медицинских проблем. А в случае смерти ветерана его супруга сможет бесплатно воспользоваться репродуктивными технологиями для зачатия.

В пояснительной записке авторы сообщают, что «жены участников СВО в разных регионах страны» стали «поднимать вопрос» о доступности «платной и дорогостоящей» процедуры ЭКО. «Мужчины уходят защищать Родину часто совсем юными, многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным. А тем более в случае гибели супруга жены лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных»,— говорится в записке. Более того, «ситуация усугубляется поведением противника, применяющего оскопление по отношению к российским мужчинам, что при сохранении жизни лишает их репродуктивной функции и обрекает на бездетность». Как утверждают депутаты, «такие случаи известны и не редки».

Полина Мотызлевская