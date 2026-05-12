Минобороны России сообщило о завершении перемирия в зоне СВО

Перемирие, объявленное ВС РФ в зоне СВО по случаю празднования Дня Победы, завершено. Военная операция продолжается. Об этом заявили в российском Минобороны.

«ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции», — заявили в министерстве. Там добавили, что за время объявленного Россией перемирия ВСУ 30 383 раза атаковали позиции российских подразделений.

В течение выходных Минобороны России неоднократно сообщало об атаках ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что российская армия соблюдает режим прекращения огня, но «зеркально» отвечает на нападения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что «близится завершение» СВО, боевые действия можно прекратить в тот же момент, когда на Украине «примут необходимое решение».