Число иностранных студентов в США упало на 20%

Весной в американские университеты поступило примерно на 20% меньше иностранных студентов, чем годом ранее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Ассоциации международного образования (NAFSA).

По результатам опроса, проведенного в 149 образовательных учреждениях, 84% респондентов назвали основной причиной сокращения числа иностранных студентов «ограничительную государственную политику» со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Речь идет об ужесточении как требований для получения виз при одновременных задержках в их выдаче, так и правил приема иностранных студентов для университетов.

Кроме того, в прошлом году Служба иммиграционного и таможенного контроля задержала в кампусах несколько десятков студентов за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства. Некоторым из них аннулировали виды на жительство, хотя впоследствии после вмешательства университетов большинство таких случаев разрешилось в пользу студентов.

62% университетов-участников опроса сообщили о снижении числа иностранных студентов, поступающих как в бакалавриат, так и в магистратуру. Более трети заявили, что из-за снижения поступлений от таких студентов им, скорее всего, придется сокращать бюджет. В прошлом году NAFSA сообщала, что потери американских университетов из-за уменьшения числа иностранных студентов могут достигнуть $1 млрд.

Яна Рождественская