Фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из сборной России

Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) исключить ее из состава сборной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По информации агентства, решение спортсменки связывают с желанием перейти под флаг другой страны. Ранее фигуристка покинула группу Алексея Мишина. Сотрудничество было прекращено по инициативе тренера. Также источник «РИА Новости» рассказал, что Муравьева хотела поработать в США с Рафаэлем Арутюняном, под руководством которого тренируется Софья Самоделкина, перешедшая в 2024 году под флаг Казахстана. Также специалист выступает консультантом у трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина и Петра Гуменника.

На последнем чемпионате России Софья Муравьева заняла пятое место и вошла в основной состав сборной на следующий сезон. 19-летняя фигуристка является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером первенства страны.

В 2022 году ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине. В 2025 году организация допустила до олимпийского квалификационного турнира одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника. Спортсмены отобрались на Игры, где оба стали шестыми.

Таисия Орлова