В Москве простились с артисткой Галиной Ненашевой

В Москве завершилась церемония прощания с советской и российской певицей, заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой. Мероприятие прошло в прощальном зале Троекуровского кладбища, сообщает ТАСС.

Венки прислали в том числе семья Галины Ненашевой, музыкальный проект «Имена на все времена» и телеведущий Андрей Малахов с продюсером Александром Митрошенковым.

Галина Ненашева умерла 4 мая в возрасте 85 лет. В семье сообщили ТАСС, что у артистки была сердечная недостаточность. Певица исполняла песни «Травушка-муравушка», «Утушка луговая», романсы «Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей» и другие.