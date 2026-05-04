Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

Советская и российская певица, заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Лауреат “Песни года” и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей»,— написал Андрей Малахов в Telegram-канале.

Галина Ненашева родилась в 1941 году в Онеге Архангельской области. В 1958 году ее приняли в хор Челябинского оперного театра, она также выступала на сцене Театра оперетты Озерска. Затем пела в составе вокально-инструментального ансамбля «Молодость» Тамбовской филармонии.

В начале 2000-х госпожа Ненашева работала с оркестром МВД «Россияне». Она известна песнями «Травушка-муравушка», «Утушка луговая», «Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей» и другими.