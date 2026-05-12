КХЛ представила претендентов на приз лучшему игроку регулярного чемпионата

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала список номинантов на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата. В их число вошли нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форвард минского «Динамо» Сэм Энэс.

Владимир Ткачев в межсезонье перешел в «Металлург» из «Авангарда». В завершившемся сезоне он набрал 71 (13 голов + 58 передач) очко в 66 матчах, став лучшим ассистентом чемпионата.

Дамир Шарипзянов побил установленный в сезоне-2016/17 рекорд канадца Криса Ли по количеству очков среди защитников. В свой актив он записал 67 (23 + 44) баллов в 66 встречах.

Американец Сэм Энэс, набравший 89 (32+57) очков в 67 играх, стал лучшим бомбардиром сезона. Он повторил рекорд Никиты Гусева по результативности за один регулярный чемпионат.

Победитель будет объявлен 28 мая. В прошлом году обладателем приза стал канадский нападающий Джошуа Ливо.

Таисия Орлова