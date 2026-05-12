Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу представил расширенный состав сборной на товарищеские матчи в мае и июне. Всего в список вошли 36 игроков.

28 мая национальная команда проведет в Каире матч с египтянами. 5 июня россияне в Волгограде сыграют со сборной Буркина-Фасо. 9 июня в Калининграде состоится встреча с командой Тринидада и Тобаго.

Вызов в сборную получили:

Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Александр Максименко («Спартак»); защитники Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА) и Мингиян Бевеев («Балтика»);

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА) и Мингиян Бевеев («Балтика»); полузащитники Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар») и Александр Головин («Монако»);

Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар») и Александр Головин («Монако»); нападающие Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат») и Александр Соболев («Зенит»).

Впервые в состав сборной попал 18-летний капитан молодежного «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 11 матчей, в которых забил три гола. Футболист выступал за сборные Англии до 15 и 16 лет. В 2025 году Ибрагимов получил право представлять команду России.

Таисия Орлова