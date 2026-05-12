В Переславле за 1 рубль продают дом специалистов мануфактуры Борисовских

В Переславле-Залесском объект культурного наследия «Дом специалистов бумагопрядильной мануфактуры Борисовских» выставлен на продажу с начальной ценой 1 руб. Соответствующая информация отражена на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Двухэтажное здание второй половины XVIII века находится на Комсомольской площади и не эксплуатируется. Оно было построено в период формирования кирпичной регулярной застройки города: первоначально было одноэтажным, а позже перестраивалось вместе с тем, как строился ансамбль фабрики Борисовских.

Сейчас объект, являющийся муниципальной собственностью, находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно аукционной документации покупатель обязан будет выполнить работы по сохранению исторического объекта в соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния. Предельный срок — конец 2030 года. Участок под зданием новый собственник получит в аренду.

Торги запланированы на 22 июня.