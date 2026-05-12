«Туристы смогут погрузиться в атмосферу первых послереволюционных лет в слободе иконописцев»

Под майские праздники в Крестовой палате Суздальского кремля открылась выставка «Свомас: Свободные мастерские авангарда». Она продлится все лето. Туристы, которых здесь огромное множество, смогут погрузиться в атмосферу первых послереволюционных лет в слободе иконописцев Мстёре, небольшом поселке во Владимирской области. Мстёра славна тем, что дала отечественной истории искусства особый иконописный стиль XVIII-XIX столетий, а также череду реставраторов, которые, в частности, поновляли в начале XX века знаменитую рублевскую «Троицу».

В послереволюционные годы художественная жизнь тут также била ключом, о чем мало кто знает. Так что выставочный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника признан в том числе закрыть эту историческую лакуну. Слово куратору выставки, научному сотруднику ВСМЗ Михаилу Бирюкову:

«Это не просто историческая хроника, фиксация событий друг за другом. Там просто очень выраженная богатая человеческая история. И это заставляет быть несколько более лиричным, что ли, в этом историческом сочинении».

«Историческое сочинение» Бирюков посвятил истории создания и развития Мстёрских свободных мастерских (Свомас), еще одного уникального явления, возникшего в арт-мире послереволюционной России. Они появились в 1918 году, когда новая власть сразу начала создавать новое искусство, для чего надо было реформировать систему художественного образования. У их истоков стояли такие величины, как Ольга Розанова и Александр Родченко, искусствовед Николай Пунин. А непосредственным организатором мастерских стал уроженец слободы Мстёра, бывший иконописец Федор Модоров.

Я думаю, что еще вернусь к рассказу об этой выставке. Материал мне совсем не чужой, в университете я писал диплом на тему истории и современности мстёрского промысла.

Дмитрий Буткевич