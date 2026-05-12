Инвестора Битмамы оставили в СИЗО по делу о незаконной банковской деятельности

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты о смягчении меры пресечения инвестору Гагику Гулакяну. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба столичных судов.

По данным Telegram-канала «112», на заседании в Мосгорсуде адвокаты ссылались на состояние здоровья господина Гулакяна. Также защита утверждала, что инвестор не пытался скрыться от правоохранителей, так как у него был обратный билет в Россию.

Бизнесмена задержали в апреле при попытке вылететь из России. Согласно фабуле дела, Гулакян участвовал в схеме по обналичиванию и переводу средств в криптовалюту. Затем средства выводились в Объединенные Арабские Эмираты. 10 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы отправил фигуранта в СИЗО, по вменяемой статье (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК) ему грозит до семи лет колонии.

Гагик Гулакян выступал потерпевшим по делу блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Как позже выяснило следствие, блогер незаконно организовала финансовую деятельность и создала фирмы-криптообменники. Сама обвиняемая утверждала, что тоже стала жертвой мошенников, в частности Гагика Гулакяна. В мае 2025 года суд приговорил Валерию Федякину к семи годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и обязал возместить ущерб на 2,2 млрд руб. четырем пострадавшим.

Подробнее — в материале «Ъ» «К семи годам добавили два миллиарда».

Никита Черненко