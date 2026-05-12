Фигурист Илья Малинин может пропустить следующий сезон

Американский фигурист Илья Малинин может взять паузу в карьере. Слова 21-летнего спортсмена приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Я бы хотел немного отдохнуть от фигурного катания. Четыре года перед Олимпиадой были очень тяжелыми. Мне кажется, что стоит взять небольшой перерыв. На полсезона или... Все будет зависеть от моего самочувствия»,— заявил фигурист.

В составе сборной США Илья Малинин завоевал золото Олимпиады в командном турнире. В личном первенстве он лидировал после исполнения короткой программы. Однако в произвольной фигурист, считавшийся главным фаворитом, допустил грубые ошибки и в результате занял лишь восьмое место.

Илья Малинину 21 год. Он трижды становился чемпионом мира (2024–2026), а также три раза выигрывал финал Гран-при (2023–2025).

Таисия Орлова