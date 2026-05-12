Курскому предпринимателю не удалось отменить снос недостроя в Первомайском парке

19-й арбитражный апелляционный суд отказал индивидуальному предпринимателю (ИП) Ирине Самохваловой в признании права собственности на объект незавершенного строительства в Первомайском парке Курска. Решение вынесено в пользу областного правительства, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Недостроенное здание в Первомайском парке Курска

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Недостроенное здание в Первомайском парке Курска

Постановление вступило в законную силу со дня принятия. Господин Хинштейн подтвердил намерение начать снос объекта в этом году.

Глава региона отметил: «Нам нужно приступать к работе как по организации сноса этого самостроя, так и по работам, связанным с приведением в порядок Первомайского парка. Как ранее я уже говорил, в текущем году постараемся работы начать, но, учитывая достаточно большой объем, вряд ли мы это успеем сделать <…>. Полагаю, что эта ситуация станет наглядным уроком для отдельных предпринимателей нашего региона, которые считают, что их личные коммерческие интересы стоят выше, чем интересы общества, государства и закона».

В мае 2008 года администрация Курска передала ИП Ирине Самохваловой в аренду танцевальную площадку площадью 450 кв. м, находящуюся в Первомайском парке. В феврале 2010-го городские власти утвердили положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции строения. На время ремонтных работ стороны неоднократно перезаключали арендные договоры. Расходы полностью несла застройщица.

В 2017-м госпожа Самохвалова обратилась в мэрию Курска за регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства, а получив отказ, подала иск в суд. В 2021 году Арбитражный суд Курской области определил доли в недострое площадью 783,8 кв. м, появившемся в ходе реконструкции, так: за Ириной Самохваловой признано 9/10 долей, за муниципалитетом — 1/10.

Курские власти указывали в суде на то, что «между сторонами сложились арендные отношения», которые не подразумевают возникновения инвестиционного соглашения или права собственности арендатора. Кроме того, по их позиции, реконструкция не была доведена до конца, ведь разрешение на строительство истекло в декабре 2011-го. Согласно выводам судебной экспертизы, затраты застройщицы на строительно-монтажные работы при реконструкции достигли 26 млн руб. (рыночная стоимость недостроя на 4 октября 2018 года — 24,8 млн руб.).

Согласно данным Rusprofile, в Курской области зарегистрировано единственное ИП, принадлежащее Ирине Самохваловой, с 2001 года. До октября 2025-го основным видом деятельности значилась прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Сейчас он изменен на аренду и лизинг строительных машин и оборудования.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда решение первой инстанции было оставлено без изменения, а в 2021 году его подтвердил Арбитражный суд Центрального округа. В январе 2026-го Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу правительства Курской области на состоявшиеся по делу судебные акты. После этого курский арбитраж пересмотрел прежнюю позицию, встав на сторону облправительства.

В марте губернатор Курской области поручил подготовить дорожную карту по демонтажу недостроя.

Кабира Гасанова