Легализацию недостроя в Первомайском парке Курска отменил Верховный суд

Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу правительства Курской области на решения предыдущих инстанций по делу о легализации самовольной постройки в «Первомайском парке» Курска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, все ранее принятые судебные решения в пользу предпринимательницы, которая должна была реконструировать бывшую танцплощадку в парке, отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

«Рассчитываю, что мы сумеем добиться восстановления закона и здравого смысла: самострой должен быть признан самостроем, а значит — снесен. Тем более что Первомайский парк — это особо охраняемая природная территория, где капитальное строительство невозможно по закону»,— отметил господин Хинштейн.

В мае 2008 года мэрия Курска заключила с ИП Ирины Самохваловой договор аренды танцплощадки площадью 450 кв. м, расположенной в «Первомайском парке». В феврале 2010 года курские власти выдали положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции здания. В период проведения работ между сторонами при этом неоднократно перезаключались договоры аренды. Финансирование лежало полностью на застройщице.

В 2017 году Ирина Самохвалова обратилась в администрацию Курска, чтобы оформить право собственности на незавершенный объект строительства, а получив отказ — направила иск в суд. В 2021 году решением Арбитражного суда Курской области доли в недострое площадью 783,8 кв. м, образованном в ходе реконструкции, распределились следующим образом: за Ириной Самохваловой признано право собственности на 9/10 долей, за мэрией Курска — на 1/10 долю.

По данным сервиса Rusprofile, в Курской области зарегистрировано единственное ИП, принадлежащее Ирине Вячеславовне Самохваловой, в 2001 году. Основным видом деятельности ИП до октября 2025 года являлась прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Сейчас ОКВЭД изменен на аренду и лизинг строительных машин и оборудования.

Курские власти обращали внимание суда на то, что «между сторонами существовали арендные отношения», не предполагающие возникновения инвестиционного договора или права собственности у арендатора. Также, по их мнению, реконструкция объекта не была завершена, так как разрешение на строительство истекло в декабре 2011 года. Согласно заключению судебной экспертизы, затраты застройщицы на строительно-монтажные работы по реконструкции составили 26 млн руб. (рыночная стоимость недостроя по состоянию на 4 октября 2018 года оценена в 24,8 млн руб.).

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, а затем подтверждено Арбитражным судом Центрального округа в 2021 году. После чего обжалований не поступало. В декабре 2025 года судья ВС РФ, рассмотрев ходатайство правительства Курской области, постановил восстановить срок для подачи кассационной жалобы.

Егор Якимов