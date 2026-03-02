Хинштейн поручил подготовить снос недостроя в Первомайском парке Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональному правительству подготовить дорожную карту по демонтажу недостроя в Первомайском парке в облцентре. По словам главы региона, карта необходима, чтобы в этом году начать благоустройство площадки.

Недостроенное здание в Первомайском парке Курска

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

После вступления в законную силу решения регионального арбитража, по которому местной предпринимательнице Ирине Самохваловой было отказано в праве собственности на недострой, облправительство планирует предъявить госпоже Самохваловой исковые требования, чтобы та «компенсировала все затраты, понесенные государством». При этом сумму требований, которые могут быть предъявлены, господин Хинштейн не назвал.

«Вид парка сейчас, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Необходимо подготовить дорожную карту не только по демонтажу этого объекта, но и по всем юридическим процедурам»,— сказал губернатор.

В мае 2008 года мэрия Курска заключила с ИП Ирины Самохваловой договор аренды танцплощадки площадью 450 кв. м, расположенной в Первомайском парке. В феврале 2010 года курские власти выдали положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции здания. В период проведения работ между сторонами при этом неоднократно перезаключались договоры аренды. Финансирование лежало полностью на застройщице.

В 2017 году Ирина Самохвалова обратилась в администрацию Курска, чтобы оформить право собственности на незавершенный объект строительства, а получив отказ — направила иск в суд. В 2021 году решением Арбитражного суда Курской области доли в недострое площадью 783,8 кв. м, образованном в ходе реконструкции, распределились следующим образом: за Ириной Самохваловой признано право собственности на 9/10 долей, за мэрией Курска — на 1/10 долю.

По данным сервиса Rusprofile, в Курской области зарегистрировано единственное ИП, принадлежащее Ирине Вячеславовне Самохваловой, в 2001 году. Основным видом деятельности ИП до октября 2025 года являлась прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Сейчас ОКВЭД изменен на аренду и лизинг строительных машин и оборудования.

Курские власти обращали внимание суда на то, что «между сторонами существовали арендные отношения», не предполагающие возникновения инвестиционного договора или права собственности у арендатора. Также, по их мнению, реконструкция объекта не была завершена, так как разрешение на строительство истекло в декабре 2011 года. Согласно заключению судебной экспертизы, затраты застройщицы на строительно-монтажные работы по реконструкции составили 26 млн руб. (рыночная стоимость недостроя по состоянию на 4 октября 2018 года оценена в 24,8 млн руб.).

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, а затем подтверждено Арбитражным судом Центрального округа в 2021 году. После чего обжалований не поступало. В январе 2026-го Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу правительства Курской области на решения предыдущих инстанций по делу. После этого курский арбитраж пересмотрел свою прежнюю позицию, встав на сторону облправительства.

