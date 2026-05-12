Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

Фото: Sue Ogrocki / AP

По данным источника, в 2022 году хоккеист представил 145-страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и НХЛ». Защита прошла на заседании диссертационного совета ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта».

В своей работе Александр Овечкин изучил особенности игровой деятельности команд из России и Северной Америки. Он пришел к выводу, что россияне делают упор на владение шайбой и технические навыки, при этом североамериканцы больше внимания уделяют скорости игры и делают упор на физическую подготовку.

Александру Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 шайб. 6 апреля 2025 года он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забившего 894 гола. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает летом. После заключительного матча в сезоне он заявил, что надеется еще сыграть за клуб.

Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли (2018). В 2017 году хоккеист был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Таисия Орлова