В Израиле принят закон о смертной казни для причастных к атаке 7 октября

Парламент Израиля принял закон, вводящий публичные судебные процессы и право применять смертную казнь в отношении причастных к атаке «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года и захвату заложников. Об этом сообщают СМИ, включая BBC и CNN. «Пусть все увидят, как жертвы и их семьи смотрят в глаза этих убийц, насильников и похитителей людей»,— заявила Юлия Малиновская, один из авторов законопроекта.

Израильский танк, подбитый боевиками «Хамаса» во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters Израильский танк, подбитый боевиками «Хамаса» во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года

Закон поддержали 93 депутата Кнессета, причем как из правящей коалиции, так и из оппозиционных партий. Еще 27 депутатов отсутствовали на заседании или воздержались от голосования. Голосов против подано не было.

Закон предусматривает создание специального трибунала, который и будет публично судить примерно 400 боевиков «Хамаса», захваченных Израилем и обвиняемых в участии в атаке 7 октября. Ожидается, что такой трибунал может быть создан уже в течение нескольких месяцев.

Как пишет BBC, израильские правозащитные организации выступали против этого закона. Они заявили о недопустимости применения смертной казни в каких бы то ни было случаях и «показательных процессов», часть свидетельств для которых, по их мнению, могла быть получена под пытками.

В марте Кнессет одобрил закон о смертной казни для палестинцев с Западного берега, признанных военными судами виновными в террористических атаках.

Яна Рождественская