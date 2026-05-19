Витрина империи

В этом году Нижний Новгород отмечает 130-летие XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, оставившей городу богатое наследие: как вполне материальное, вроде трамвайного движения, здания драмтеатра, пакгаузов и многое другое, так и духовное — еще одно свидетельство особой роли города в судьбе страны. Большая событийная программа, приуроченная к юбилею, призвана не только подчеркнуть масштаб и значение выставки для своего времени, но и показать связь эпох: нам есть чем гордиться и сегодня.

XVI Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Машинный отдел Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Мануфактурный отдел Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ

Первые выставки, представлявшие собой смотр достижений сначала ремесленных, а потом и промышленных мануфактур, начали проводить во второй половине XVIII века во Франции и Германии. «Правительства своими выставками стремились упрочить развитие и совершенствования в области техники и в то же время думали содействовать облагорожению вкуса в народе», — так формулировали главную задачу организаторов авторы энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона в 1892 году. При этом, указывали составители, «уже на первых же порах к делу примешались интересы высшей политики»: «Выставки призваны были служить не только развитию международной промышленности и художественного труда, но и престижу (впоследствии кредиту) правительства».

В России первые такие смотры проводились в Санкт-Петербурге (в 1829-м и 1833 годах) и Москве (1831й и 1833 год). В 1848 году выставки получили статус всероссийских: решено было организовывать их каждые не два, а четыре года в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве, но и этот график в итоге не соблюдался — страна участвовала еще и во всемирных выставках, а это требовало времени на подготовку и больших расходов.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Внутренний вид павильона машинного отдела

Профиль всероссийских выставок тоже менялся: сначала они именовались мануфактурными, затем — художественно-промышленными. Выставлялась продукция всех промышленных отраслей — от текстиля до станков и технических изобретений, почти из всех губерний европейской территории России, а также Кавказа, Царства Польского и Великого княжества Финляндского, входивших тогда в состав империи, и из отдельных областей Сибири.

Участникам вручались награды: большие и малые золотые и серебряные медали, похвальные публичные отзывы, денежные премии, права изображать на вывесках и клеймах государственный герб. При оценке учитывали не только качество изделий, но и цену: поощрялись добротные и недорогие товары.

По данным Большой российской энциклопедии, всего состоялось 16 всероссийских выставок: по шесть в Санкт-Петербурге и Москве, три — в Варшаве, одна — последняя и самая масштабная — в 1896 году в Нижнем Новгороде. Так, если в 1831 году выставку в Москве, на которой было около 500 экспонентов, посетили 125 тыс. человек, то в Нижнем продукцию 9,7 тыс. участников наблюдали уже около 1 млн гостей.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Панорама выставки. В центре – павильон «Ротонда» Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Панорама выставки Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ

Великая Всероссийская

Нижегородская выставка — еще и единственная из всех, названная «великой». Она проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года. В слободе Кунавино, в районе современного парка им. 1 Мая, вырос целый город: площадь выставки составляла более 80 га, для нее было построено более 170 павильонов.

Профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета, крае­вед Татьяна Виноградова (ее дед публицист Василий Виноградов издавал иллюстрированные путеводители по выставке) называет ту выставку «витриной России»: «Никогда наша страна не демонстрировала себя миру в таком многообразии: это была и промышленность, и сельское хозяйство, и просвещение, и нау­ка, и благотворительность — все было здесь, в Нижнем Новгороде. Работавший на выставке великий ученый Дмитрий Менделеев говорил, что исследовать выставку должен каждый вдумчивый русский».

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Главное здание XIV отдела Средней Азии и торговли России с Персией Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Физическая обсерватория Фото: Максим Дмитриев, архив РМФ

Центральный павильон для нижегородской выставки перевезли из Москвы: так было дешевле. Впоследствии он был частично перенесен на Стрелку, два пакгауза удалось сохранить и реконструировать — теперь здесь современные концертная и выставочная площадки. А всего на выставке 1896 года было 20 отделов — больше, чем на предыдущей московской. «В центральном павильоне рассказывали об успехах России в горном деле, металлургии и других отраслях промышленности. В машинном отделе демонстрировали различные станки и машины, в павильоне Волжско-Каспийского пароходства — модели кораблей и подлинные яхты, построенные Петром I. В павильоне „Крайний Север“, оформленном Константином Коровиным, впервые с такой подробностью и наглядностью показывали богатства огромного и практически неизвестного края. В художественный отдел привезли современную живопись: Левитана, Поленова, Нестерова. Для внушительного „Воззвания Минина“ Маковского был выстроен отдельный павильон — как и для двух панно Врубеля, „Микула Селянинович“ и „Принцесса Греза“, со скандалом отринутых художественным отделом (поэтому для них Савва Мамонтов построил отдельный павильон)», — рассказывают о выставке историки портала Arzamas.

Среди удивительных технических изобретений на выставке можно было увидеть уникальные гиперболоидные сетчатые конструкции из стали архитектора и инженера Владимира Шухова: водонапорную башню; башню-оболочку, висячие и сводообразные перекрытия-оболочки. Петербургские конструкторы Евгений Яковлев и Петр Фрезе представили первый русский автомобиль. А физик Александр Попов демонстрировал свой грозоотметчик — прибор для обнаружения и регистрации возникающих молний, ставший предшественником радиоприемника.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Первый русский автомобиль конструкции Яковлева и Фрезе

Всероссийскую выставку, состоявшуюся в городе единственный раз, часто путают с Нижегородской ярмаркой, которая работала ежегодно, собирая по 200–400 тыс. посетителей. Но в 1896 году их пути пересеклись: ярмарочные торги специально стартовали раньше, а территорию выставки и ярмарки соединили трамвайными путями. Так, благодаря выставке, в городе появился еще и новый вид транспорта.

Наконец, как и в наши дни, в рамках подготовки к грандиозному событию Нижний Новгород масштабно благоустраивали. Главные улицы, по которым ожидался проезд императора, устроили по типу «шведских мостовых» — с «усовершенствованной системой на цементно-бетонном основании». Отремонтировали дома, построили новые здания театра, окружного суда и биржи. Улучшили водоснабжение города, организовали телеграф и электрическое освещение улиц. Для лучшего сообщения между верхней и заречной частями города запустили скоростную пароходную линию.

Масштабное 130-летие

Центральное событие торжеств, посвященных 130-летию выставки, — мультиформатная экспозиция «Великая Всероссийская» в Пакгаузах, которая будет демонстрироваться до 4 ноября. Работа над «выставкой о выставке» продолжалась несколько лет. Экспозицию, по словам Натальи Сухановой, собирали по всей стране, параллельно шла большая исследовательская работа: среди 25 партнеров проекта — крупнейшие федеральные музеи, архивы, вузы, частные коллекционеры. «Если бы наш музей появился лет на пять раньше, многое удалось бы сохранить в городе. Но музей открылся в том же 1896 году», — объясняет директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Сценография выставки построена по хронологическому принципу и ведет посетителя сквозь 130 лет истории через шесть разделов — от предпосылок и организации до современности и будущего. Как отмечают в министерстве культуры, кураторы постарались максимально деликатно совместить историю, настоящее и будущее, а также подлинные музейные предметы и современные цифровые технологии.

«Мы говорим о предпосылках проведения, подготовке и самом проведении, о представленных 130 лет назад достижениях промышленности, науки, культуры, о том, какой путь они прошли, как трансформировались и какие технологии сейчас можно называть их наследниками. И о людях, конечно. К выставке имело отношение колоссальное количество людей, среди которых императоры, министры, выдающиеся архитекторы, ученые, изобретатели, артисты, фотографы, журналисты и многие другие», — отметила Наталья Суханова.

В целом же в событийный план празднования 130-летия вошло более 20 мероприятий — от выставок и музыкальных фестивалей до камерных вечеров и научных конференций, которые пройдут в течение этого года на разных площадках.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Императорский павильон

Так, в усадьбе Рукавишниковых пройдет выставка «Громадный смысл и значение»: фотографии павильонов и визита на выставку императорской семьи, памятные сувениры, выпущенные к выставке, альбом экспонентов. В экспозиции, например, представят часть парадного облачения купеческой молодежи, сопровождавшей Николая II по выставке.

Две большие экспозиции в разное время представит Русский музей фотографии (РМФ). В мае здесь откроется выставка «Легендарные гастроли 1896. Шаляпин и Частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде», посвященная культурной жизни города в конце XIX века и гастролям в Нижнем оперы мецената Саввы Мамонтова. Фотографии и документы предоставили Бахрушинский театральный музей, музей-заповедник «Абрамцево» и Российский государственный архив литературы и искусства.

В августе в РМФ откроется выставка «Россия 1896». В частности, будут демонстрироваться подлинные фотографии М. П. Дмитриева — нижегородского фотолетописца, работавшего на Всероссийской выставке 1896 года. Параллельно в Петербурге в залах РОСФОТО будет проходить выставка-спутник нижегородского проекта.

К юбилею Всероссийской выставки приурочен в этом году и стартующий в начале июня международный фестиваль искусств «Стрелка». Он откроется оперой «Богема» Джакомо Пуччини, мировая премьера которой состоялась именно в 1896 году. «Дух этой эпохи, атмосфера поиска и обновления перекликаются в постановке с той самой энергией, которой жил Нижний Новгород на исходе XIX столетия», — комментируют организаторы. События фестиваля традиционно пройдут на двух площадках: на исторической сцене Оперного театра и в концертном Пакгаузе.

Студенты Нижегородского театрального училища представят спектакль-читку «Талантливые письма нашего специального корреспондента с Нижегородской выставки». Корреспондент — Максим Горький, писавший острые репортажи как в период подготовки, так и во время проведения выставки.

В Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал) представят два проекта, раскрывающих атмосферу культурной жизни России и Нижнего Новгорода в период с рубежа XIX-XX веков до первых послереволюционных лет. Выставка «Вокруг импрессионизма» уже работает: на ней представлены более 30 шедевров живописи и скульптуры европейских мастеров из собрания Пушкинского музея — в наши дни это первый в таком масштабе показ коллекции за пределами двух столиц. Второй проект — стартующая в августе выставка «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде».

А на следующий год региональный минкульт анонсировал большую выставку подлинных живописных полотен, выставлявшихся в Нижнем 130 лет назад и сохранившихся в разных музеях до наших дней.