Дмитрий Горинов

— Писать о Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года — все равно что открывать капсулу времени. Почти 130 лет назад Нижний Новгород на 125 дней стал столицей прогресса Российской империи. На огромной территории здесь выросли 180 павильонов, где страна показывала свои главные достижения: гиперболоидную башню Шухова, грозоотметчик Попова, первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, электрическое освещение, телефоны и многое другое. Но важнее другое: это была не просто витрина изобретений. Выставка изменила наш город, ускорила развитие инфраструктуры и стала редким примером того, как вместе срабатывают инженерная мысль, предпринимательство и государственный масштаб.

Сегодня этот сюжет звучит неожиданно современно. В 2026 году мы открываем в Нижнем Новгороде выставку «Великая Всероссийская», посвященную событию 1896 года. Для меня это не просто проект о прошлом.

Это попытка показать историю так, чтобы она снова стала живой, объемной и понятной человеку XXI века. Мы с командой часто говорим, что делаем не просто выставку, а машину времени — только собранную из музейных предметов, цифровых реконструкций, света, звука и интерактива.

В центре проекта — не ностальгия, а связь эпох. Мы показываем, как идеи, представленные в 1896-м, продолжают работать сегодня: в промышленности, транспорте, связи, городских технологиях. Для посетителя это возможность увидеть не набор дат и фамилий, а длинную линию развития — от первых инженерных прорывов до современных технологических решений. Для предпринимателя — напоминание о том, что большие перемены почти всегда начинаются с дерзкой идеи, правильно собранной в продукт.

Поэтому мы не ограничиваемся витринами. На выставке будет виртуальная 360°-экскурсия, виртуальное погружение в пространство ярмарки и павильонов, приложение с дополненной реальностью, которое оживляет макет и отдельные сцены, интерактивные тач-панели, лекторий-кинотеатр и множественная интеграция ИИ — вы даже сможете получить собственный «портрет из 1896 года». Отдельное место занимает виртуальный экскурсовод на базе искусственного интеллекта: он помогает посетителю не потеряться в объеме информации и делает знакомство с выставкой более личным. А большой макет выставочного городка, сделать который возможно разве что с помощью современной 3D-печати, позволяет буквально увидеть масштаб того, что было построено тогда.

Для меня здесь важна одна простая мысль: технологии — это не декорация и не аттракцион. Это язык, на котором сегодня можно разговаривать, заново рассказать большую историю. С их помощью прошлое перестает быть пыльным архивом и становится опытом, к которому хочется прикоснуться.

«Великая Всероссийская» — выставка о памяти, которая работает на будущее. О городе, который уже однажды удивил страну и мир. О том, что история инноваций в России не закончилась — она просто перешла в новый интерфейс.