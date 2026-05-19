Елизавета Зубакина

Елизавета Зубакина

— Всероссийскую промышленную выставку 1896 года часто называют ярмаркой, хотя это совершенно разные вещи. Сейчас расскажу — почему. Нижегородская ярмарка в XIX веке — это ежегодная торговля в Нижнем Новгороде, а всероссийские выставки проводились в столицах империи с 1829 года — они были нужны, чтобы показать технические новинки и помочь российским производителям.

Выставка 1896 года впервые прошла за пределами столицы, финансировалась она из императорской казны, поэтому центральным событием стал визит Николая II в Нижний Новгород.

Несмотря на то, что ярмарка и выставка были разными событиями, в 1896 году их пути все же пересеклись — в истории есть несколько любопытных фактов, которыми мне бы хотелось поделиться.

Ярмарка в тот год открылась не как обычно, 15 июля, а одновременно с выставкой, 28 мая. Купеческие лавки, магазины, рестораны были украшены монаршими инициалами самого необычного вида — из цветов, кованого металла, сушеной рыбы — все ждали приезда государя императора.

Император прибыл в Нижний Новгород 17 июля, а 19 июля в Гербовом зале в честь монаршей четы прошел купеческий раут. Вход в здание украсили флагами и государственными гербами, парадную мраморную лестницу и вестибюль — модными в те годы пальмами. Кстати, пальмы мы и сегодня используем в декоре на своих мероприятиях. Здание тогда было превращено в настоящий зимний сад. Играл оркестр, в зале присутствовали представители российского купечества, крупных торговых фирм, заводчики и фабриканты, именитые нижегородцы.

Хозяевами бала были председатель Ярмарочного комитета Савва Морозов и его жена Зинаида. Она преподнесла императ­рице Александре Федоровне букет из роскошных белых роз и орхидей. Все было очень торжественно. Всего на рауте присутствовало 1700 человек, большая часть которых, конечно, ожидала императорскую чету в Пассаже.

Не обошлось без курьезов: во время спуска по новой лестнице в Пассаж все заметили, что шлейф платья Зинаиды Морозовой длиннее шлейфа императрицы. Скандала не случилось, но факт стал историческим анекдотом.

В этот день царь осмотрел ярмарочный Пассаж, а торговые ряды — в следующий, последний день поездки. На этом царский визит в Нижний Новгород был завершен, а до нас дошли записи из дневника молодого императора — жаль, что про Ярмарку там написано немного:

«19 июля. Пятница. Сегодня был жаркий и утомительный день… Окончили смотр выставки и на возвратном пути остановились у исторического музея в одной из башен Кремля. Обедали втроем и затем поехали на купеческий раут в ярмарочное собрание. Было страшно жарко, но зато недолго продолжалось. Вечером поиграли у себя в триктрак.

20 июля. Суббота. В 10 часов покинули симпатичный дворец (Дворец губернатора в Кремле, сегодня — здание Нижегородского государственного художественного музея. — «Ъ») и отправились на ярмарку. Посетили старый ярмарочный собор и потом три главнейшие фирмы — ситцев, чая и пушного товара. Проехавши через железный ряд, перешли на полицейский пароход. Сделали отличную прогулку вверх по Оке и затем по Волге…»